'Verbied financiering olie- en gaswinning in Noordpoolgebied'

De winning van olie- en gas in het poolgebied en de financiering daarvan moeten worden verboden. Daarvoor pleiten milieuorganisatie Greenpeace en de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, World Animal Protection en PAX. Ze wijzen in een nieuw rapport met een beschuldigende vinger naar Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen, die winning in het kwetsbare gebied mede mogelijk maken.