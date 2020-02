China halveert importtarieven op aantal Amerikaanse producten

Tarieven op sommige Amerikaanse producten worden vanaf volgende week vrijdag verlaagd van 10 naar 5 procent. En het huidige tarief van 5 procent wordt voor sommige Amerikaanse producten verlaagd naar 2,5 procent.

Beide landen zijn al lange tijd met elkaar in een handelsoorlog verwikkeld, maar de spanning is inmiddels afgenomen. Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He zetten vorige maand een krabbel onder een gedeeltelijke handelsdeal.