Rokers stoppen steeds vaker met behulp van medicijnen

Het gebruik van medicijnen op recept bij het stoppen met roken is tussen 2012 en 2017 met ongeveer 35 procent toegenomen. In 2017 deed ruim een derde van alle rokers in Nederland een poging om te stoppen met roken. Dat constateert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat een onderzoek liet uitvoeren.