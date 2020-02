Tesla doet flinke stap terug op Wall Street

Tesla was woensdag een opvallende daler op een groengekleurd Wall Street. De maker van elektrische auto's deed een flinke stap terug na de spectaculaire koersstijging van de afgelopen tijd. Over de gehele linie was het sentiment op de beurzen in New York positief. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt, na berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte.