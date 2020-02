Jeff Bezos verkoopt voor 1,8 miljard dollar aan aandelen Amazon

Amazon-topman Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, heeft afgelopen week voor 1,8 miljard dollar aan aandelen in Amazon verkocht. Flink interen op zijn belang in de webwinkelreus was hiervoor niet nodig. Bezos' deelneming nam slechts met 0,2 procent af en bedraagt nog altijd zo'n 11 procent, goed voor een waarde van 116 miljard dollar.

Miljardenbedragen zijn niets bijzonders voor Bezos, die zijn vermogen eind vorige week, in amper een kwartiertje, nog met meer dan 13 miljard dollar zag toenemen. Dat gebeurde toen het aandeel Amazon na sterke kwartaalcijfers flink steeg op de beurs in New York. Daardoor werd het bedrijf opnieuw meer dan 1 biljoen dollar waard.

Amazon is nu het derde Amerikaanse techbedrijf in de club van 1 biljoen, oftewel 1000 miljard dollar. Apple en Google zijn ook meer dan dat bedrag waard. Buiten de Verenigde Staten geldt dat voor het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Bezos zelf is volgens cijfers van persbureau Bloomberg goed voor een totaal vermogen van bijna 127 miljard dollar. Daarmee is hij beduidend rijker dan Microsoft-oprichter Bill Gates, met een kleine 117 miljard dollar, en de Franse zakenman Bernard Arnault, die goed is voor circa 100 miljard dollar. Arnault is de grote man achter het Franse luxebedrijf LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).