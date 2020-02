Beurs Amsterdam weer flink in het groen

De aandelenbeurs in Amsterdam zat woensdag opnieuw flink in de lift, net als de beurzen elders in Europa. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt door berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. Op het Damrak was roestvrijstaalproducent Aperam in trek dankzij meevallende jaarcijfers. De resultaten van navigatiebedrijf TomTom vielen niet in de smaak.