Aantal griepgevallen fors toegenomen

Het aantal griepgevallen is de afgelopen week stevig toegenomen en ligt nu boven de epidemische grens, meldt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). De griepepidemie die zich meestal in deze tijd van het jaar aandient, blijft vooralsnog uit. Van een epidemie is pas sprake als de aantallen twee weken achter elkaar boven de epidemische grens uitkomen.