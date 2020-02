BinckBank: kleine belegger niet bezorgd om coronavirus

Particuliere beleggers in Nederland volgen het nieuws over de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar een overgrote meerderheid is niet bevreesd voor grote schade op de financiële markten. Volgens een peiling door onlinebroker BinckBank denkt 84 procent van de kleine Nederlandse beleggers dat de uiteindelijke impact van het virus op de aandelenbeurzen gering zal zijn.