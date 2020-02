Wall Street zet winstreeks door

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omhoog, waarmee de opmars van deze week verder wordt doorgezet. De zorgen over het nieuwe coronavirus werden naar de achtergrond gedrukt, na berichten dat wetenschappers mogelijk een effectief medicijn hebben gevonden tegen de besmettelijke ziekte. De aandacht op Wall Street gaat verder uit naar een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en het banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,9 procent hoger op 29.063 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3327 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 9558 punten.

Volgens ADP groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in januari met 291.000 banen, terwijl economen op 158.00 hadden gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Tesla

Tesla deed met een min van 6 procent een stap terug na de spectaculaire koersstijging van de afgelopen tijd. Sinds begin dit jaar is het aandeel van de maker van elektrische auto's in waarde verdubbeld, dankzij aanhoudend optimisme over het bedrijf.

Daarnaast liet beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE) weten dat er geen gesprekken zijn met internethandelaar eBay rond een overname, maar dat er wel contact is geweest over samenwerking. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dinsdag dat ICE het bedrijf zou willen kopen voor meer dan 30 miljard dollar. Daarop steeg eBay bijna 9 procent. Nu daalde eBay 1,1 procent.

Walt Disney

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney zag de kwartaalomzet flink stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van de lancering zijn videodienst Disney+ en succes met de films Frozen II en Star Wars: The Rise of Skywalker. Disney won 0,3 procent.

Autofabrikant Ford Motor ging 9 procent onderuit, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, zakte 6,7 procent door teleurstellende cijfers en prognoses. De resultaten van autoconcern General Motors (GM) zijn beter dan verwacht en het aandeel won 2,7 procent.