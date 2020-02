'Mayor Pete' mogelijk winnaar eerste voorverkiezing Democraten

De jongste kandidaat voor het presidentschap van de VS is de 38-jarige homoseksuele ex-burgemeester Pete Buttigieg. Hij lijkt verrassend de meeste stemmen te hebben gehaald in de eerste voorverkiezing van zijn Democratische Partij.

Pete was burgemeester van zijn relatief kleine geboorteplaats South Bend, 100 kilometer ten oosten van Chicago. Hij is in de politiek een jonge buitenstaander die graag te koop loopt met zijn homohuwelijk, wat nieuw is in Amerikaanse verkiezingscampagnes.

De achternaam van de Democraat uit de staat Indiana komt oorspronkelijk uit Malta en heeft Arabische wortels. Hij noemt zich bij voorkeur 'Mayor Pete' om te voorkomen dat de achternaam afleidt van zijn thema: een nieuwe generatie moet de touwtjes in handen nemen en op een nieuwe politiek bedrijven om het land te hervormen.

Zinloos

Maar Pete doet ook pogingen de uitspraak van zijn achternaam aan kiezers te verduidelijken. Het zou in Nederlandse weergave 'boedi-dzjidzj' zijn, maar de meeste aanhangers in de VS verbasteren het tot 'boet-edzj-edzj'.

Sommige commentatoren stellen dat het niet waarschijnlijk is dat hij tot president gekozen wordt. Critici stellen dat zijn - in hun ogen - zinloze poging straks de linkervleugel van de partij verdeelt en verzwakt.

Maar over het algemeen lijkt zijn seksuele aard geen rol onder de kiezers te spelen, volgens het blad Time, behalve dat hij mogelijk meer sponsors heeft onder homo's. Ook in kleine behoudende plaatsen in Iowa waren zijn bijeenkomsten veel drukker bezocht dan die van de progressieve Democraten Bernie Sanders en Elizabeth Warren. En wordt Buttigieg toch staatshoofd, dan noemt Jimmy Kimmel van het gelijknamige praatprogramma hem: president Pete.