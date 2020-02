Proces tegen Geert Wilders gaat verder op 23 maart

Het 'minder Marokkanen'-proces tegen PVV'er Geert Wilders gaat verder op 23 maart. Dan krijgen de politicus en zijn advocaten de kans om te reageren op de door het Openbaar Ministerie ingebrachte stukken over mogelijke politieke beïnvloeding van het inmiddels jarenlang slepende strafproces waarvan momenteel het hoger beroep bezig is.

Het OM herhaalde woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol dat er geen enkele sprake is van beïnvloeding, maar Wilders gelooft dat niet. Hij haalde hard uit naar de advocaten-generaal in deze zaak. Volgens hem zijn zij "verblind door haat" jegens hem en zijn politieke partij en moeten ze zich "doodschamen". Advocaat-generaal Gerard Sta reageerde woest op deze beschuldiging. "Die woorden kunnen gewoon niet, het is volstrekt onjuist. Dit gaat alle perken te buiten." Volgens hem moet de politicus met bewijs komen, als hij beweert dat er stukken worden achtergehouden.

De zitting op 23 maart zal niet - zoals de eerdere zittingen - in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol zijn, maar in Den Haag. Dat is omdat op Schiphol die dag het MH17-proces gepland staat.