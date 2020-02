Cathay Pacific vraagt personeel vrij te nemen vanwege virus

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft al zijn personeel gevraagd om drie weken onbetaald verlof op te nemen. De 27.000 werknemers zouden die drie weken tussen begin maart en eind juni op moeten nemen. Op die manier wil Cathay geld besparen en zo het bedrijf beschermen nu dat geraakt wordt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, heeft topman Augustus Tang in een videoboodschap gezegd.

Volgens Tang is de situatie voor de luchtvaartmaatschappij net zo ernstig als de wereldwijde financiële crisis in 2009. De vakantie rond Chinees Nieuwjaar, normaal een van de meest winstgevende periodes voor het bedrijf, was volgens Tang "een van de moeilijkste die we ooit hebben gehad".