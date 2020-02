Lage rente weerhoudt spaarders niet van het oppotten van geld

De jaarlijkse toename van het spaargeld is vrijwel geheel toe te schrijven aan de netto-inleg. Spaarders stortte afgelopen jaar 12 miljard euro extra op hun spaarrekening. Volgens DNB kan het zijn dat huishoudens meer zijn gaan sparen uit onzekerheid over de economie en eigen financiën. Verder zijn netto-inkomens flink gegroeid. De bijgeschreven rente was goed voor 1,2 miljard euro. De rentebijdrage is volgens DNB in jaren niet zo laag geweest.

Van de 368 miljard euro aan spaargeld stond 85 procent op vrij opneembare spaarrekeningen. De overige 55 miljard euro stond op deposito’s met vaste looptijd, waaronder ook bijvoorbeeld bouwdeposito’s en rekeningen die onder spaarhypotheken of de spaarloonregelingen vallen.