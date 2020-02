Omzetverlies voor navigatiedienstverlener TomTom

Navigatiedienstverlener TomTom heeft het afgelopen kwartaal minder omzet in de boeken gezet. Bij de grootste divisie Location Technology was wel sprake van groei, maar dat was onvoldoende om de verdere neergang bij de consumententak te compenseren. TomTom-topman Harold Goddijn toonde zich evenwel tevreden met de resultaten, die volgens hem als verwacht waren.