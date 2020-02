Rutte en Schouten praten door met verdeelde boerenlobby

Minister-president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten vervolgen woensdag de gesprekken met het Landbouw Collectief, de organisatie van diverse belangenbehartigers van boeren. Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties die zijn aangesloten, riep boeren eerder op om met trekkers en protestborden naar het gesprek te komen, maar trok die oproep later in.

Tijdens de ontmoeting wordt het stikstofprobleem opnieuw besproken. In december bereikte het kabinet hierover een akkoord met het collectief, dat namens zowel traditionele lobbyorganisaties als nieuwe actiegroepen spreekt.

Het kabinet hoopt nog deze week met stikstofmaatregelen voor de agrarische sector naar buiten te treden. Maandag lekte al uit dat er honderden miljoenen worden gestoken in het uitkopen van boeren die willen stoppen in ruil voor een zak geld. Ook wordt flink geïnvesteerd in verduurzaming.

Hoe de maatregelen precies worden vormgegeven, moet nog duidelijk worden. Deze week spreekt het kabinet onder meer met provincies over de besluiten.

Intussen is het Landbouw Collectief niet meer zo verenigd. Mark van den Oever, de voorman van FDF, een van de radicalere actiegroepen, haalde in een persoonlijk persbericht recent hard uit naar boerenorganisatie LTO. De traditionele belangenbehartiger zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden, en het Collectief zelfs "gijzelen", beweert FDF. LTO reageerde hier weer op met een eigen bericht dat een interne strijd en onderlinge beschuldigingen het Landbouw Collectief "verzwakken en onze gezamenlijke onderhandelingspositie bepaald niet sterker maken".