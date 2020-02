Tien passagiers op cruiseschip Japan besmet met coronavirus

De mensen op het schip werden in quarantaine geplaatst, nadat het virus opdook bij een man uit Hongkong, die een aantal dagen op het cruiseschip verbleef. Medici zijn sinds maandagavond bezig om de gezondheidstoestand van de passagiers en bemanning van de Diamond Princess te controleren.

In Japan zijn nu tientallen mensen met het virus besmet, het grootste aantal ziektegevallen buiten China. Daar gaat het inmiddels om meer dan 23.500 besmettingen. In de zwaar getroffen provincie Hubei zijn dinsdag nog eens 65 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het dodental in China is daardoor opgelopen tot zeker 490.