Omzet Walt Disney flink gestegen

Het Amerikaanse entertainment- en mediaconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet behaald, mede geholpen door de lancering van zijn videodienst Disney+. Dat blijkt uit cijfers die Disney na het slot van de beurshandel in New York publiceerde.

De omzet steeg in het eind december afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 36 procent tot bijna 20,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Disney profiteerde verder van de eerder overgenomen entertainmenttak van 21st Century Fox, terwijl ook bij de pretparken en de filmdivisie de inkomsten stegen. Zo was er succes in de bioscopen met de films Frozen II en Star Wars: The Rise of Skywalker. De nettowinst bedroeg 2,1 miljard dollar.

De resultaten van Disney vielen goed bij beleggers op Wall Street want in de handel nabeurs ging het aandeel omhoog.