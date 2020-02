Poolse president zet handtekening onder omstreden wet

Rechters riskeren boetes, degradatie of ontslag als ze de bevoegdheid of het beslissingsvermogen van andere rechters en rechtbanken bekritiseren. De wet komt uit de koker van regeringspartij PiS die een meerderheid heeft in het parlement.

De EU is niet blij met de Poolse wet."We hebben onze bedenkingen meerder keren geuit", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. "De commissie zal niet aarzelen om gepaste maatregelen te nemen." Eerder waarschuwde het Poolse Hooggerechtshof al dat de omstreden wet kan leiden tot een breuk tussen de Europese Unie en Polen.