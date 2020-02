'Beursbedrijf ICE wil moederbedrijf Marktplaats overnemen'

ICE is het moederbedrijf van New York Stock Exchange (NYSE), de uitbater van de beurs in New York. Naar verluidt heeft ICE recent eBay benaderd over een deal, al zouden er momenteel geen formele gesprekken plaatsvinden. Het is ook niet zeker dat eBay zal instemmen met een overname, zeggen de ingewijden. Op Wall Street schoot de koers van eBay bijna 11 procent omhoog na de berichten over de vermeende interesse van ICE.

In november werd nog bekend dat eBay zijn ticketverkoper StubHub voor iets meer dan 4 miljard dollar verkoopt aan ticketplatform Viagogo.