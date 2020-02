'Aanval op Turkse leger bedreigt vredespogingen Syrië'

De aanval op Turkse militairen door door Rusland gesteunde Syrische regeringstroepen bedreigt de pogingen om vrede te krijgen in het gebied. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag gezegd in een telefoongesprek met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

Erdogan is kwaad over de beschietingen van het Turkse leger in de Syrische regio Idlib waardoor acht Turkse militairen het leven verloren. Het Turkse leger kwam kort daarna met vergeldingsacties waardoor volgens Ankara tientallen Syrische regeringsmilitairen het leven lieten.

Erdogan waarschuwde Poetin dat Turkije bij een vergelijkbare aanval zijn recht op zelfverdediging zal gebruiken. Turkije en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar in de gevechten in Idlib, hoewel ze elders in Syrië samenwerken.