Saudisch staatsfonds stapt vrijwel geheel uit Tesla

Het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar vrijwel zijn gehele deelneming in autofabrikant Tesla verkocht. Dat blijkt uit een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Eerder behoorde het Saudi Arabia Public Investment Fund nog tot de vijf grootste aandeelhouders van Tesla.

Volgens de melding bij de SEC bezat het Saudische investeringsfonds eind vorig jaar iets meer dan 39.000 aandelen Tesla, terwijl dat er eerder wel ruim 8,2 miljoen waren. Op Wall Street zit de koers van Tesla de afgelopen tijd opvallend in de lift, met een verdubbeling van de waarde van het aandeel sinds begin dit jaar door optimisme onder beleggers en analisten over de fabrikant van elektrische auto's.

Dinsdag steeg de koers van Tesla in New York met een plus van meer 18 procent ruim boven de 900 dollar per aandeel, wat een nieuw record betekent. Maandag sprong de prijs ook al sterk omhoog. Tesla is nu met het Japanse Toyota Motor in gevecht om de titel van 's werelds meest waardevolle autobedrijf.