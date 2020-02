'Agentschap Telecom duikt in kunstmatige intelligentie'

Het Agentschap Telecom onderzoekt of het toezicht zou moeten houden op kunstmatige intelligentie. Dat heeft de nieuwe directeur-hoofdinspecteur Angeline van Dijk van de waakhond gezegd in een interview met het AD.

"Hoe zitten de algoritmen van kunstmatige intelligentie in elkaar, hoe meet je de kwaliteit van de berekeningen? We willen kijken of we ons daar als toezichthouder pro-actief mee bezig moeten houden", liet ze weten.

Volgens Van Dijk zijn er de laatste tijd steeds meer bedrijven en organisaties bezig met kunstmatige intelligentie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruiken van software of het experimenteren daarmee. Van Dijk geeft aan dat het Agentschap zijn opties bekijkt. De waakhond zou actie willen ondernemen als de algoritmen in intelligente software tot onwenselijke, onethische of mogelijk discriminerende uitkomsten leiden.

Nieuwe wetsvoorstellen

Onder meer in de financiële sector wordt kunstmatige intelligentie erg interessant gevonden. Vorige maand kondigde ING nog aan een bepaald analyseplatform op eigen benen te zetten. Het systeem, bedoeld als hulp voor portefeuillebeheerders, werkt met kunstmatige intelligentie om afwijkingen in obligatiehandel op te sporen.

Meerdere autoriteiten kijken de laatste tijd naar het fenomeen. Zo komt de Europese Commissie later dit jaar ook met nieuwe wetsvoorstellen over kunstmatige intelligentie en over het gebruik van niet-persoonlijke data.