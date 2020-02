Geen extra maatregelen om besmetting Belg met coronavirus

Dat een Belg die afgelopen weekeinde in hetzelfde toestel uit China zat als een aantal Nederlanders, is besmet met het coronavirus, is geen reden voor extra maatregelen in Nederland. Dat zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dinsdag in een briefing aan Tweede Kamerleden.