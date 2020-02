Dijsselbloem houdt rekening met breder vuurwerkverbod in toekomst

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, kan zich voorstellen dat er in de toekomst meer soorten vuurwerk verboden gaan worden. Dat zei hij dinsdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Ruud Verkuijlen, die namens de politie deelnam aan het gesprek, zei dat hij nog het meest voelt voor een algeheel vuurwerkverbod. Dit met uitzondering van vuurwerk dat stabiel op de grond blijft staan en waar grote afstand van genomen kan worden. Dijsselbloem stemde hiermee in. "We moeten kijken naar de verschillende opties. Als ik vooruit kijk, kan ik me wel voorstellen dat een algeheel verbod, met uitzondering van stabiele potten, de enige verantwoorde optie is."

Het kabinet maakte vorige week bekend consumentenvuurwerk verder te willen inperken, door knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitte hier eerder al voor.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de plannen.