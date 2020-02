Democraten komen om 23.00 uur met helft van de uitslag Iowa

De Democratische Partij zal rond 23.00 uur Nederlandse tijd meer dan de helft van de vertraagde verkiezingsresultaten in de staat Iowa vrijgeven. Dat maakte de partij dinsdag bekend.

De Amerikaanse voorverkiezingen zijn in Iowa begonnen, maar de uitslag van de Democratische kandidaten is vertraagd door een technische storing in een verkiezingsapp. Voorzitter Troy Price zei dat de partij "de hele nacht heeft gewerkt" om de kwaliteit van de resultaten te controleren en om gegevens te verzamelen die de Democraten nog niet hadden.