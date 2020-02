Sterke koerswinsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zaten dinsdag stevig in de lift. Beleggers reageerden met opluchting op het lichte herstel van de financiële markten in China na de zware koersval een dag eerder. Daarnaast kreeg het sentiment steun van beter dan verwachte bedrijfsresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,2 procent hoger op 605,40 punten. De MidKap dikte 2,9 procent aan tot 942,48 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,8 procent. In Shanghai en Shenzhen eindigden de beursgraadmeters met winsten van 1,3 en ruim 3 procent na de duikeling aan het begin van de week door zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Koploper in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een plus van 7,5 procent, gevolgd door staalconcern ArcelorMittal dat 5,4 procent steeg. Telecomconcern KPN was de eenzame daler in de hoofdindex met een min van 1,3 procent.