Benali schrijft essay over Nederlandse piraat die moslim werd

"Het wij-zij-denken lijkt alleen maar sterker te worden. Hoe kunnen we laten zien dat het niet zo zwart-wit ligt, dat het narcisme van de kleine verschillen met al z’n spanningen alleen maar kan leiden tot waandenkbeelden over elkaar? Door aandacht te hebben voor grensgangers, de personages die in onze rijke geschiedenis tussen de culturen reisden en die zich niets aantrokken van afkomst, nationale identiteit of religie", aldus Benali.

Het essay is de hele maand oktober te koop, in de zeventiende Maand van de Geschiedenis. Aan de hand van het thema Oost/West gaan de initiatiefnemers op zoek naar verhalen over ontmoetingen: "Tussen de slavenhandelaar en de tot slaaf gemaakte, tussen Stalin en Roosevelt en tussen de Achterhoeker en de Amsterdammer", aldus een woordvoerster.