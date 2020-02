Zakenbeurzen in China vallen in het water door coronavirus

Onder de uitgestelde evenementen is het jaarlijkse China Development Forum, dat op 21 maart in Peking had moeten plaatsvinden, zegt een ingewijde die bekend is bij persbureau Bloomberg. Apple-baas Tim Cook en Facebook-eigenaar Mark Zuckerberg bezochten dat evenement eerder. Ook de Canton Fair, China's oudste en grootste handelsbeurs, gaat op 15 april niet door. Dat is besloten door het management van de locatie waar de Canton Fair wordt gehouden. De organisatoren komen daarmee tegemoet aan het verzoek van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen.

Normaliter komt begin maart het Chinese parlement in zijn geheel bijeen in Peking. Of die bijeenkomst met 3000 aanwezigen doorgaat, is nog niet bekend. De organisatie van het Boao Forum For Asia, de Chinese variant op het World Economic Forum in Davos, beraadt zich nog op eventueel uitstel.