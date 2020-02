WHO: coronavirus is vrij stabiel

Er zijn geen aanwijzingen dat het nieuwe coronavirus verandert. Het is "een vrij stabiel virus", zei een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat zou de bestrijding makkelijker kunnen maken.

Het eind december in de Chinese stad Wuhan opgedoken virus heeft al bijna 20.700 mensen besmet waarvan bijna 20.440 in China. De WHO heeft laten weten dat ze dit virus nog niet als "pandemisch", als een wereldwijd verspreid gezondheidsprobleem ziet.

Zeker 427 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus, dat leidt tot ernstige longinfecties bij naar schatting een kwart van de besmette gevallen. Vrijwel alle sterfgevallen waren in China. Zondag werd in de Filipijnen voor het eerst een sterfgeval gemeld dat het gevolg was van het virus uit Wuhan.

Dinsdag is een sterfgeval gemeld in Hongkong, dat een autonoom onderdeel van China is. Gezondheidsautoriteiten rekenen Hongkong en Macau echter niet direct tot China. Daarom wordt de overleden patiënt in Hongkong ook als "de tweede dode buiten het vasteland van China" betiteld. In 27 landen buiten China zijn in totaal ruim 150 ziektegevallen geconstateerd. Meer dan zevenhonderd patiënten zijn volledig hersteld.