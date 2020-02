'Verdachten liquidaties Staatsliedenbuurt waren erbij'

Crimineel Benaouf A. blijft erbij: Adil A. en Anouar B. maakten deel uit van het moordcommando waaraan hij op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt wist te ontkomen. Zijn vrienden Youssef Lhkorf (28) en Saïd el Yazidi (21) lukte dat niet. Zij werden geliquideerd. Benaouf werd dinsdag voor de vijfde keer als getuige gehoord in de strafzaak in hoger beroep tegen A. en B.