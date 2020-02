Tom Jones viert tachtigste verjaardag in Ziggo Dome

De zanger uit Wales, die in de jaren zestig en zeventig hits scoorde met It's Not Unusual, Delilah en She's a Lady, beleefde in de jaren negentig een ware revival. Van zijn album Reload, met single Sex Bomb, zijn maar liefst 5 miljoen exemplaren verkocht.

Jones is meerdere keren onderscheiden voor zijn bijdrage aan de muziek. Zo ontving hij onder andere een BRIT Award voor Best Male Singer en een Music Industry Trust Award. Sinds 2006 mag hij zichzelf Sir Tom noemen, nadat hij werd geridderd door koningin Elizabeth.