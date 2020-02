Geen knuffel van Mickey Mouse in Tokio Disneyland wegens virus

Andere medewerkers van Disney in Tokio dragen gezichtsmaskertjes. Het Amerikaanse concern heeft overigens zijn pretparken in Hongkong en Shanghai gesloten.

Ook andere bedrijven hebben maatregelen genomen. Bank of China moedigt zijn personeel aan vanuit huis te werken. Als dat niet kan, dan moet personeel alleen lunchen en ook gesprekjes bij de koffieautomaat worden afgeraden. "Er is niets zo belangrijk om te bespreken dat je je gezondheid ervoor in gevaar wil brengen", schreef de bank in een memo. Personeel bij filialen van veel Chinese banken dragen handschoenen om de overdracht van het virus via munten en bankbiljetten te voorkomen.

De Chinese centrale bank PBOC desinfecteert met datzelfde doel bankbiljetten die binnenkomen door middel van uv-licht en verhitting. Bij de vestiging in Xi'an mogen niet meer dan twee mensen tegelijkertijd de kluis in.

Fastfoodketen McDonald's heeft ook maatregelen genomen. Bij een vestiging in Shanghai moeten klanten hun handen desinfecteren en hun contactgegevens achterlaten voor ze hun hamburger meekrijgen.