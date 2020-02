Kansspelautoriteit waarschuwt voor 'dippen' via Facebook

De Kansspelautoriteit (Ksa) adviseert consumenten 'dringend' niet mee te doen aan illegale loterijen die 'dippen' of 'diploterijen' worden genoemd. Deze worden meestal via Facebook aangeboden in besloten groepen waarvan je vaak eerst lid moet worden. Deelnemers kunnen voor enkele euro's meedingen naar een prijs. Bijvoorbeeld een tweedehands artikel, nieuwere en duurdere artikelen, of contant geld.