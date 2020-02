Halsema treft maatregelen voor veiligheid meisjes en vrouwen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema treft maatregelen om de veiligheid van vrouwen en meisjes in de hoofdstad te verbeteren. Dit is nodig omdat zij volgens recente signalen steeds vaker te maken krijgen met seksuele intimidatie of geweld. De gemeente begint onder meer de campagne 'Jij staat niet alleen', die zich richt op meisjes en vrouwen die hiermee te maken hebben en waarbij ze steun kunnen vinden bij rolmodellen.

Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de vrouwen in Amsterdam wel eens wordt lastiggevallen op straat. In de leeftijd 15-34 jaar is dit percentage 81 procent. Ook online hebben meisjes en vrouwen veelvuldig te maken met seksuele intimidatie. Voor een beperkte groep is de situatie echt alarmerend en bijna uitzichtloos, omdat ze in een negatieve spiraal zitten van misbruik en geweld, schrijft de burgemeester.

De gemeente roept ook personeel van hotels, restaurants en nachtclubs op als ze zaken als misbruik en intimidatie zien, dat te melden.