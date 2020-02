Gokstad Macau wil casino's sluiten om coronavirus

Casino's in Macau moeten mogelijk hun deuren voor een poos sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De leiding van de speciale bestuurlijke Chinese regio voert daar dinsdag gesprekken over met de branche, maakte regeringsleider Ho lat Seng bekend.

Macau staat vrijwel synoniem aan casino's en daaraan gerelateerd toerisme. De economie drijft dan ook voor een groot deel op de grote gokpaleizen. Eind januari werd al bekend dat er rond Chinees Nieuwjaar, doorgaans een belangrijke periode voor casino's, meer dan 80 procent minder Chinese bezoekers naar de stadstaat kwamen. Volgens het bestuur van de autonome regio is de economische klap van de sluiting op te vangen.

Als casino's in Macau inderdaad dicht gaan, is dat pas de tweede keer ooit. In 2018 moesten ze voor het eerst de deuren sluiten, omdat de voormalige Portugese kolonie werd getroffen door een orkaan. Die sluiting duurde zo'n 33 uur. In Macau zijn tot dusver tien besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld.