Keniaanse oud-president Daniel arap Moi overleden

De voormalige dictatoriale president van Kenia Daniel arap Moi is overleden. Moi, die het land leidde tussen 1978 en 2002, was 95 jaar. Hij overleed dinsdag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, meldde het kantoor van de huidige president Uhuru Kenyatta.

Er is geen president in Kenia die langer aan de macht was dan Moi. Hij trad in oktober 1978 aan na de dood van Jomo Kenyatta, de vader van Uhuru die in het land gezien wordt als 'Vader des Vaderlands'. Daarvoor was Moi vicepresident.

In 1982 kreeg Moi te maken met een mislukte staatsgreep. Vanaf dat moment vergrootte de president zijn greep op het land en werd Kenia een autoritair geregeerde staat.