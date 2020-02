Democraten in Iowa bijeen vanwege voorverkiezingen VS

In de Amerikaanse staat Iowa zijn de Democratische bijeenkomsten begonnen waarop leden op hun presidentskandidaat mogen stemmen. Democratische kiezers zijn maandag in meer dan 1600 schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen bijeen. Ze mogen als eerste in het land stemmen op een van de elf Democratische kandidaten, die het in november waarschijnlijk op moet nemen tegen president Donald Trump.