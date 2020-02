Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting

Steeds meer gemeenten stoppen met het heffen van hondenbelasting. In 2020 wordt de belasting nog geïnd in 193 van de 355 gemeenten. In 2010 was er nog een hondenbelasting in 308 van de 431 gemeenten, dat is in 71 procent. Dat percentage is gestaag teruggelopen naar 54 procent. Vorig jaar inden 201 gemeenten de belasting nog.