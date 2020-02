Israël en Soedan gaan betrekkingen normaliseren

Israël heeft in de Arabische wereld vooralsnog slechts twee landen, de buurlanden Egypte en Jordanië, met wie het normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Na de val vorig jaar van de Soedanese dictator Omar Hassan al-Bashir kwam generaal al-Burhan bovendrijven als een 'tussenpaus'. Hij werd in april de leider van de toenmalige militaire junta en leidt nu de opvolger van dat bestuurslichaam, de Soevereiniteitsraad.

De generaal zou door banden met Israël aan te knopen ertoe willen bijdragen dat "zijn land moderniseert, uit zijn isolement raakt en op de wereldkaart komt". Israël is onder meer geïnteresseerd in het recht om over het immense Soedan te mogen vliegen en wil ook af van circa 7000 Soedanezen die in Israël hun heil hebben gezocht.