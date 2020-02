Bijna 200 wapens in Zaanstad ingeleverd bij politie

Bij een inleveractie in Zaanstad zijn in twee weken tijd 197 wapens ingeleverd. Dat meldt de politie maandag. Het gaat onder andere om vuurwapens, messen, zwaarden, luchtdrukwapens, ploertendoders en boksbeugels. Ook werd 1,5 kilo munitie naar het politiebureau gebracht.

Mensen konden de wapens sinds 20 januari vrijwillig inleveren zonder bestraft te worden voor wapenbezit. Eerder werden ook in andere steden dergelijke inleveracties opgezet. De politie zegt de komende weken te onderzoeken of de ingeleverde wapens zijn gebruikt bij een misdrijf. In de gemeente Zaanstad zijn de afgelopen maanden meerdere "heftige incidenten" geweest waarbij wapens werden gebruikt. Daarom vinden er in de stad preventieve fouilleeracties plaats en geldt een deel van de binnenstad als veiligheidsrisicogebied.

De politie van Zaanstad had niet verwacht dat mensen zo massaal hun wapens zouden inleveren. "Een overweldigend resultaat, de aantallen zijn hoger dan verwacht", aldus de teamchef van het basisteam.