Ogilvie eist in hoger beroep miljoenen van RTL

Medium Derek Ogilvie eist miljoenen euro's van RTL Nederland wegens het niet uitbetalen van opbrengsten van theatershows. Het al jaren slepende conflict werd maandag in hoger beroep behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. De raadsman van Ogilvie stelt dat het bij elkaar om 3,8 miljoen euro gaat.

Ten grondslag aan de kwestie liggen vijf overeenkomsten over de shows. Volgens Ogilvie staat in de contracten dat hij 62,5 procent van de bruto-opbrengst zou krijgen. RTL noemt dit een "per abuis gemaakte fout". Met de passage wordt een verdeling na aftrek van de kosten bedoeld, stelt de omroep.

Ogilvie zei tegen het hof dat hij altijd een deel van de bruto-opbrengst kreeg van RTL. Bijvoorbeeld voor televisie-uitzendingen en een boek. RTL vindt het vreemd dat Ogilvie pas na het stopzetten van de samenwerking in 2016 is begonnen over de uitbetaling. Hij was volgens RTL vanaf het begin betrokken bij de financiële afwikkeling. Ook zou in e-mails zijn gesproken over de manier van uitbetaling.

Vertrouwen

Volgens Ogilvie ging het om vertrouwen. Hij vindt het opmerkelijk dat RTL, "mijn familie", een fout viermaal kopieert in nieuwe contracten. "Jullie zijn toch een multinational met een juridische afdeling?" Ook zou hij geen inzicht in de berekeningen hebben gehad.

In 2018 keek de rechtbank Midden-Nederland al naar de zaak. Toen werd de kwestie zonder zitting afgedaan. Ogilvie stapte naar het hof omdat hij de toebedeling van de rechtbank te gering vond. Hij wilde maandag niet zeggen hoe hoog dat bedrag was.

Theatershows

Ogilvie en RTL werkten vanaf 2007 samen aan televisieprogramma's als De babyfluisteraar, Baby's wil is wet, The Ghost Whisperer, Unexpected en Eerste hulp bij opvoeden. Vanaf 2008 kwamen de theatershows erbij.

Pogingen om te schikken slaagden maandag niet. Het hof doet naar verwachting over tien weken uitspraak.