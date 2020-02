Nabestaanden aanslag tram in Utrecht willen grotere rechtszaal

De nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in een tram vorig jaar maart in Utrecht willen dat de rechtszaak tegen schutter Gökmen T. in een grotere rechtszaal wordt gehouden. Dat stelt de advocaat van de nabestaanden in een brief aan de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft het verzoek ontvangen, maar kon er maandag nog niet op reageren, bevestigde een woordvoerder berichtgeving in het AD.