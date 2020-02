Actiegroepen waarschuwen voor verjaring claim vliegveld Lelystad

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) waarschuwen dat het recht op een eventuele schadeclaim vanwege hinder van het vakantievliegveld op 1 april verjaart. Op die datum is het Luchthavenbesluit Lelystad namelijk vijf jaar oud en dan verjaart het recht op claimen van schade.

SATL schetst dat alleen al waardedaling van koophuizen in Gelderland, Flevoland en Overijssel een te claimen schade van in totaal 126 miljoen euro gaat opleveren. Als de geluidsoverlast meetbaar groter is dan het ministerie van Infrastructuur op dit moment aanneemt, loopt de schade op naar ruim 1,1 miljard euro, aldus de actiegroepen.

SATL raadt aan om voor 1 april een zogenoemde stuitingsbrief naar het ministerie te sturen. De actiegroepen hebben juristen een algemeen bruikbare voorbeeldbrief laten maken. Een stuitingsbrief voorkomt dat het recht op verhalen van eventuele schade verloopt. "Want als het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, is dat alleen te claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard."