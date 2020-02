Coronavirus houdt beleggers Wall Street bezig

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers op Wall Street houden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten. Dat biotechnoloog Gilead Sciences testen begint met een middel tegen het virus, deed de beurswaarde van de onderneming duidelijk goed. In China sloten de beurzen eerder op maandag stevig in het rood. Het was de eerste sessie na een verlengde vakantieperiode vanwege het Chinees Nieuwjaar.