Nederlandse advocaten staan MH17-verdachte Oleg Poelatov bij

Twee Nederlandse advocaten staan in de komende rechtszaak over het neerschieten van vlucht MH17 Oleg Poelatov bij. Ze doen dat samen met een Russische advocaat. Hij is een van de vier verdachten die het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Onlangs werd al bekend dat een van de verdachten een Nederlandse advocaat in de arm genomen had.