Iran wil na twee mislukte pogingen weer satelliet lanceren

In 2019 heeft Iran ook al zeker twee keer geprobeerd om een satelliet te lanceren, maar beide pogingen mislukten. "We zijn niet bang om te falen en we verliezen de hoop niet", aldus Javad. "De Zafar-satelliet vliegt aan het einde van de week in een baan van 530 kilometer om de aarde."

De Verenigde Staten verdenken Iran ervan de satellietlanceringen te gebruiken om intercontinentale raketten te testen. Die raketten zouden volgens de VS in plaats van satellieten ook kernkoppen over een grote afstand kunnen vervoeren. Iran ontkent dat het hiermee te maken heeft.

In 2009, 2011 en 2012 deed Iran succesvolle satellietlanceringen.