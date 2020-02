De Nederlandse autoverkopen zijn in januari gedaald ten opzichte van een jaar terug. Volgens autobrancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG hangt deze terugval samen met de hausse aan kentekenregistraties in de laatste maanden van 2019.

In december waren vooral zakelijke elektrische auto’s nog erg gewild omdat consumenten de verhoging van de bijtelling voor wilden zijn. Met ingang van 2020 is de bijtelling omhoog gegaan en zijn dit soort auto's opeens een stuk duurder geworden en daardoor minder in trek.

Bij elektrische voertuigen bleef de teller dit keer steken op 1901 stuks, tegen 2497 exemplaren in januari 2019. Dit komt neer op fikse daling ten opzichte van de 22.758 verkochte elektrische auto's in december. In totaal werden er afgelopen maand 44.303 nieuwe personenauto's geregistreerd, oftewel ruim 6 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

RAI Vereniging en BOVAG gaan er vanuit dat er in heel 2020 eveneens wat minder auto's worden verkocht. Hun prognose bedraagt 425.000 personenauto’s, terwijl er in 2019 nog meer dan 446.000 wagens aan de man werden gebracht.