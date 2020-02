Achttien kanshebbers op Libris Literatuur Prijs

Hanna Bervoets zou de prijs kunnen winnen met Welkom in het Rijk der zieken. Peter Buwalda staat op de longlist met Otmars zonen. Saskia de Coster komt in aanmerking met Nachtouders. Anjet Daanje zou de onderscheiding kunnen veroveren met De herinnerde soldaat. Stephan Enter is kandidaat met Pastorale. Ronald Giphart mag voorzichtig van de prijs dromen dankzij Alle tijd.

Wessel te Gussinklo hoort bij de kanshebbers met De hoogstapelaar. Oek de Jong kan de Libris mogelijk in de wacht slepen met Zwarte schuur. Sander Kollaard maakt kans met Uit het leven van een hond. Thomas van der Meer zou eventueel kunnen winnen met Welkom bij de club. Dido Michielsen heeft zich bij de kanshebbers geschaard met Lichter dan ik. Anne Moraal is kandidate met Honden huilen niet.

Shortlist

Elvis Peeters zou de halve ton misschien in ontvangst mogen nemen dankzij De ommelanden. Astrid H. Roemer staat op de lijst met Gebroken Wit. Marijke Schermer mag zich straks misschien prijswinnares noemen door Liefde, als dat het is. M.M. Schoenmakers is genomineerd met De vlucht van Gilles Speksneijder. Manon Uphoff vestigde haar kandidatuur met Vallen is als vliegen. Nina Weijers zou prijswinnares kunnen worden met Kamers Antikamers.

De jury onder leiding van Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie in Leiden, selecteerde genoemde boeken uit bijna tweehonderd titels. Op 2 maart wordt bekend welke zes er op de shortlist komen en op 11 mei wordt de winnaar bekendgemaakt in Amsterdam.