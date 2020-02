D66 wil duidelijkheid over onderzoek Julio Poch

Het onderzoek dat Grapperhaus instelde loopt al een jaar, en er is geen termijn of einddatum voor gesteld. "We zijn een jaar verder, ik begin wat ongeduldig te worden", zegt Sjoerdsma. Hij wil onder meer van de minister weten of hij bereid is alsnog zo'n termijn aan het onderzoek te koppelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd Ad Machielse, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

"Het is goed om twee dingen duidelijk te krijgen", zegt Sjoerdsma. "Eén, wanneer verwacht Grapperhaus of Machielse de resultaten van het onderzoek? En waarom duurt het al een jaar?"

Poch zat acht jaar lang onschuldig vast in Argentinië, waar hij werd verdacht van oorlogsmisdaden ten tijde van het regime van oud-dictator Videla. Hij verwijt de Nederlandse staat dat die Argentinië heeft geholpen hem in handen te krijgen.