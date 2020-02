Miljardendeal voegt betalingsconcerns Worldline en Ingenico samen

Betalingsdienstverlener Worldline, bekend van zijn betaalautomaten en internetkassa's, koopt zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico. Met de deal, die deels in aandelen wordt afgehandeld, is 7,8 miljard euro gemoeid.

Hierdoor krijgt het Nederlandse Adyen, dat de betalingen regelt voor bedrijven als Facebook, Spotify, Uber en Netflix, te maken met een grote concurrent. Samen worden Worldline en Ingenico naar eigen zeggen de op drie na grootste speler ter wereld op het vlak van betaaldiensten, met een gezamenlijke omzet van meer dan 5 miljard euro en circa 20.000 werknemers die actief zijn in vijftig verschillende landen. Adyen is veel kleiner.

"De combinatie van Worldline en Ingenico biedt een unieke kans om de onbetwiste Europese kampioen in betalingen te creëren," stelde Ingenico-voorzitter Bernard Bourigeaud in een toelichting. "Deze transactie komt op het moment dat de consolidatie van de sector wordt versneld."

Het bod van Worldline is goed voor een premie van 17 procent ten opzichte van de slotkoers van Ingenico op vrijdag. Ingenico-aandelen zijn op de beurs in Parijs afgelopen jaar al meer dan verdubbeld in waarde, terwijl de beurskoers van Worldline met 31 procent is gestegen.